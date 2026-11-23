Suite et fin de la 13e journée de Ligue 2 entre plusieurs équipes du bas de tableau. Avant-dernier du classement, Sochaux recevait Dunkerque (11e). Les Franc-Comtois pensaient avoir fait le plus dur en ouvrant le score dès la 6e minute par Deedson. Malheureusement pour eux, les Nordistes ont égalisé juste avant la pause par Nade (40e). Au retour des vestiaires, ce même Nade s’est offert un doublé (56e) avant qu’Ayari ne scelle la victoire des visiteurs deux minutes plus tard. Demoncy a bien réduit l’écart pour les Doubistes sur penalty (85e), mais cela n’a rien changé à l’issue de la rencontre.

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Grâce à ce succès 3-2, Dunkerque remonte au neuvième rang, tandis que Sochaux enchaîne un cinquième revers consécutif et reste dix-huitième. De son côté, le FC Nantes (14e) recevait la lanterne rouge grenobloise pour confirmer sa victoire à Pau (2-0) et s’éloigner de la zone rouge. Les Canaris l’ont emporté 1-0 grâce à un but de Perrin, mais ils ont encore failli tout gâcher. Les Nantais ont évolué à dix contre onze dès la 57e minute après l’expulsion de ce même Perrin, avant de concéder un penalty au bout du temps additionnel. Heureusement pour eux, Corboz a raté sa tentative. Un succès qui permet au FCN de grimper à la 12e place.