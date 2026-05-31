La préparation chaotique du Sénégal à la Coupe du monde

Depuis plusieurs semaines, le Sénégal est plongé dans de nombreuses polémiques. Outre le cas de la finale de la CAN 2025, la formation sénégalaise doit surtout gérer la situation épineuse autour du sélectionneur Pape Thiaw notamment. Le coach sénégalais, qui n’a pas prolongé avec la FSF, n’est plus sous contrat depuis février dernier. Résultat, il continue d’exercer sans toucher le moindre salaire. Une situation qui crée de la tension autour de la sélection, comme l’explique le journal L’Équipe et qui interroge.

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Le quotidien français explique également que l’avion de la délégation sénégalaise a eu des heures de retard en raison de soucis administratifs et de nombreux problèmes de visa. La FSF a d’ailleurs communiqué sur ses réseaux pour confirmer les soucis internes autour de la prolongation de Pape Thiaw et des visas. Le sélectionneur sénégalais a aussi été mécontent de l’organisation de la préparation sénégalaise pour ce Mondial avec ce premier match amical ce dimanche face aux États-Unis. Une rencontre qui arrive bien trop tôt selon lui, puisque la sélection a donc dû voyager aux États-Unis trois semaines avant leur premier match. Pape Thiaw souhaitait notamment que son groupe puisse passer les fêtes de l’Aïd en famille cette semaine (mercredi et jeudi), mais la FSF a programmé le départ pour les États-Unis sans en discuter avec le staff. Un nouveau couac qui perturbe forcément la sélection qui débutera son Mondial par un match face à la France le 14 juin prochain…