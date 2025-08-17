Le PSG cède définitivement Nordi Mukiele à Sunderland

45 matches avec le Paris Saint-Germain et puis s’en va. Arrivé à l’été 2022 en provenance du RB Leipzig moyennant environ 10 M€, Nordi Mukiele quitte officiellement le club francilien trois ans plus tard. Prêté l’an dernier au Bayer Leverkusen - où il aura disputé 24 rencontres - le défenseur de 27 ans s’offre donc un nouveau challenge.

«Prêté au Bayer Leverkusen la saison dernière, Nordi Mukiele a disputé 24 rencontres, inscrit deux buts - dont un en Ligue des Champions face à l’Inter Milan - et délivré une passe décisive. Le Paris Saint-Germain remercie Nordi Mukiele et lui souhaite beaucoup de réussite pour la suite de sa carrière. Le défenseur français rejoint le club de Sunderland AFC dans le cadre d’un transfert définitif», précise le communiqué des champions de France pour officialiser la nouvelle. Auteur de 25 matches toutes compétitions confondues lors de la saison 2022-2023, le natif de Montreuil n’aura jamais réellement su s’imposer sous les couleurs franciliennes.

Mukiele file à l’anglaise

Irrégulier, gêné par les pépins physiques mais surtout barré par la concurrence, l’ancien joueur du Montpellier HSC n’entrait plus dans les plans de Luis Enrique au cours des derniers mois. Prêté à Leverkusen la saison passée, celui qui a jusqu’à présent disputé 35 matches de Ligue des champions en carrière va donc venir renforcer l’arrière-garde des Black Cats.

Un nouveau renfort pour Sunderland, qui confirme donc ses ambitions sur ce mercato estival avec une nouvelle opération estimée, selon nos informations, à 13M€. Après avoir enrôlé Simon Adingra, Habib Diarra, Noah Sadiki ou encore les expérimentés Granit Xhaka (Leverkusen) et Reinildo (Atlético de Madrid), le club entraîné par Régis Le Bris se donne, quoi qu’il en soit, les moyens d’exister au sein de l’élite anglaise.