Chelsea : coup dur pour une recrue estivale

Alors qu’Emmanuel Emegha s’est blesé, Chelsea vient d’enregistrer une nouvelle blessure dans sa préparation. Le club anglais devra se passer de Geovany Quenda (19 ans) qui s’est blessé lors d’un match amical contre Bromley. Recruté il y a un an au Sporting CP, l’ailier portugais était resté en prêt un an avec les Lions.

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Touché, Geovany Quenda va donc manquer la tournée asiatique des Blues avec matches à Hong Kong, en Malaisie et en Indonésie. Absent pour plusieurs semaines, il va essayer de revenir pour le 24 août et la reprise de la Premier League contre Fulham.