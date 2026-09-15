Turquie : le début de saison XXL de Gift Orban, l’ancien flop de l’OL

Parfois le mariage ne se fait pas entre un club et un joueur, le contexte n’étant pas idéal à la réussite de cette collaboration. Emmanuel Gift Orban (24 ans) commence à s’en rendre compte. Excellent avec Stabaek (19 buts en 24 matches) puis La Gantoise (32 buts en 52 matches), le buteur nigérian s’était fait une jolie cote. Si bien que l’Olympique Lyonnais n’avait pas hésité à débourser 14 millions d’euros en janvier 2024 pour le signer. Une sacrée somme pour le club rhodanien qui n’aura finalement pas obtenu la meilleure version du joueur. Resté un an chez les Gones, il n’aura inscrit que 5 petites réalisations en 21 rencontres, passant derrière Alexandre Lacazette mais aussi Georges Mikautadze, arrivé entre temps.

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Proche de signer à Lens ou encore Trabzonspor, c’est finalement du côté de l’Allemagne qu’il avait débarqué, en signant à Hoffenheim. En Allemagne, les débuts seront prometteurs et le Nigérian voulait rebondir. «Les entraînements ici sont excitants, intenses. Tout le monde veut s’impliquer. Peut-être que c’est parce que je viens d’arriver, mais je trouve ça très exigeant. Tout ce que je veux maintenant, c’est entrer sur le terrain pour Hoffenheim et prouver ma valeur. Je veux marquer des buts, c’est ce que j’ai toujours voulu et c’est ce que je veux faire ici», confiait-il à Sportsboom mais cela ne se passera pas comme il le souhaitait. Malgré 4 buts avec le club allemand en 13 matches, il a vite été mis hors des plans pour la saison 2025/2026.

Meilleur buteur en Turquie avec Victor Osimhen

C’est en Italie qu’il a alors débarqué du côté de l’Hellas Vérone. Une expérience qui montrera une bonne version du joueur. Auteur de 7 buts et 3 passes décisives en 29 matches, Gift Orban sera l’un des rares à surnager au sein d’une faible équipe qui terminera 19e avec seulement 21 points en 38 journées. De quoi conserver une bonne cote et c’est du côté de la Turquie qu’il a signé. Prêté de nouveau par Hoffenheim, il a rejoint avec option d’achat le club d’Amedspor. Promu en Süper Lig, ce club de l’Est de la Turquie basé à Diyarbakır est connu pour être un symbole de l’identité kurde mais fait également soutien aux minorités locales comme les Arméniens, les personnes LGBTQ+ ou les personnes noires. Pour sa première saison dans l’élite, Amed SK a voulu être ambitieux et a notamment fait venir Alban Lafont (FC Nantes) ou encore Rayan Raveloson (Young Boys de Berne), d’autres éléments passés par la Ligue 1.

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Le coach Besnik Hasi a trouvé une formule intéressante puisque le club d’Amedspor pointe au troisième rang après cinq journées et dispose de 10 points. Une entame parfaite en vue du maintien même si cette équipe ambitionne d’aller plus haut. Gift Orban lui se régale. Patron de l’attaque, il enchaîne les buts. Muet lors des deux premiers matches, il a ensuite marqué contre Trabzonspor (2-1), inscrit un doublé contre Kasimpasa (2-2) et reste sur un triplé contre Istanbul Basaksehir (5-0). Une équipe qu’il apprécie particulièrement, car en 2023, il avait déjà inscrit un triplé contre le club d’Istanbul en Ligue Europa Conference, le triplé le plus rapide des compétitions européennes en 2 minutes et 50 secondes. Après cette nouvelle prestation marquante contre Basaksehir, le co-meilleur buteur du championnat avec Victor Osimhen (6 buts) a savouré et envoyé un message pour la suite : «je suis venu à Amedspor pour me battre. Je remercie mes coéquipiers, ils ont tous très bien joué. Nous allons continuer à travailler comme ça. Oui, nous affronterons une excellente équipe. Nous savons qu’ils ont de très bons joueurs. Mais nous abordons chaque match avec la ferme intention de nous battre. Avec le soutien de nos supporters, nous voulons nous battre et gagner contre Beşiktaş (prochaine journée). Nous entrerons sur le terrain pour gagner.» Le passage raté à l’OL est loin pour Gift Orban qui a su totalement se relancer.