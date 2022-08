Antonio Conte tacle encore Thomas Tuchel

La suite après cette publicité

Le derby londonien a été disputé sur le terrain, mais également en dehors. Hier, lors de la rencontre entre Chelsea et Tottenham (2-2) la tension est rapidement montée entre Thomas Tuchel et Antonio Conte. Les deux entraîneurs étaient à deux doigts d'en venir aux mains à la fin de la rencontre. L'ancien entraîneur de l'Inter Milan s'est exprimé hier soir sur Instagram en story en mettant la scène de joie de Thomas Tuchel après le but de Reece James (2-1) et en écrivant : « Heureusement que je ne t'ai pas vu. Te faire trébucher aurait été bien mérité (rires) ». Une pointe d'humour à la sauce Conte.

Durant le match, les deux hommes se sont échangé des mots, des regards. Mais c'est à la 68ème minute que le spectacle a commencé au bord de la pelouse. Pierre-Emile Hojberg égalise pour Tottenham et Antonio Conte saute de joie, mais vient surtout narguer le manager Allemand. Ce qui a le don de l'énerver. Après le coup de sifflet final, l'entraîneur des Blues a demandé au manager des Spurs de le regarder dans les yeux. Cette réflexion entraîne la colère de l'Italien et une altercation a suivi. Il a fallu l'intervention des joueurs et des staffs respectifs pour ramener le calme entre les deux hommes. Ces derniers ont récolté un carton rouge pour cette échauffourée.