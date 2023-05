Lens disputera la Coupe d’Europe la saison prochaine

Lens va retrouver la Coupe d’Europe après 17 ans d’attente. Actuellement troisième de Ligue 1 avec 69 points, le club artésien est d’ores et déjà assuré de disputer, a minima, la Ligue Europa Conférence la saison prochaine. Non pas grâce à leur résultat face à l’OM, qu’ils affronteront ce samedi soir (21h00), mais avec l’aide du Stade Rennais, 6e de Ligue 1 et battu par Nice dans l’après-midi (2-1).

La suite après cette publicité

Une récompense pour l’attraction de cette saison en Ligue 1. De retour dans l’élite du football français en 2020 après 9 ans d’absence, Lens avait échoué de peu à se frayer une place en Europe ces deux dernières saisons. 7e de Ligue 1 en 2020/2021, les joueurs de Franck Haise avaient réédité leur performance la saison suivante, augmentant tout de même leur capital point (57 en 2021, 62 en 2022).

À lire

Seko Fofana fracasse le poteau de Lopez, Lens se réveille !

Pour ce match Lens - OM, Parions Sport en Ligne vous offre 10€ sans dépôt avec le code FML1 ainsi qu’un bonus de bienvenue jusqu’à 90€ en freebets. Misez 10€ sur un 1er but d’Alexis Sanchez face à Lens (cotée à 6,20) pour tenter de remporter 62€.