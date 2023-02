C4 : la Fiorentina et le FC Bâle se qualifient, Bodo/Glimt et Qarabag éliminés

Les barrages de Ligue Europa Conférence se clôturaient également ce jeudi soir avec 4 affiches. La Fiorentina, qui s’était nettement imposée 4-0 face à Braga au match aller, a assuré tranquillement un nouveau succès et donc la qualification à domicile (3-2). Cabral a encore une fois trouvé le chemin des filets. De son côté, le FC Bâle a réussi à renverser Trabzonspor qui partait avec un petit avantage (une victoire 1-0) à l’aller. Dans ce match retour, les Suisses ont été sauvés par la VAR et ont réussi à s’imposer 2-0 synonyme de qualification au prochain tour.

La suite après cette publicité

Dans les autres rencontres, Lech Poznan a créé une petite surprise en disposant de l’équipe norvégienne Bodo/Glimt. A domicile, les Polonais se sont imposés sur la plus petite des marges mais c’est suffisant pour se qualifier. Enfin dans cette soirée, une rencontre est allée jusqu’aux prolongations. Après sa victoire du match aller (1-0), Qarabag s’est incliné face à la Gantoise (0-1). Et il a donc fallu attendre les 120 minutes et une séance de tirs au but pour déterminer la gagnant. A ce petit jeu là, c’est la Gantois qui s’est qualifiée (5-4). Yassine Benzia a manqué le seul penalty de la séance.

À lire

C3, Rennes : la réaction amère de Bruno Genesio après l’élimination

Les résultats de 21h :