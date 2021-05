Lens-Lille : la réaction à chaud de Christophe Galtier

Ce vendredi, en ouverture de la 36ème journée de Ligue 1, le LOSC Lille a fait un pas de plus vers le titre de champion de France en s'imposant largement sur la pelouse du RC Lens (3-0) dans un derby du nord marqué par la prestation XXL de Burak Yilmaz, auteur de l'un des buts de la saison, ou encore de l'arbitrage controversé de Clément Turpin au stade Bollaert. Interrogé à l'issue de la rencontre, Christophe Galtier a reconnu que le scenario de la rencontre a joué en la faveur des Dogues.

La suite après cette publicité

« Le scenario est idéal. On marque rapidement dans le match sur notre 1ère occasion. La supériorité numérique rend le match moins difficile. Et il y a le magnifique but de Burak (Yilmaz, 40ème minute). Il y avait des bons signaux à la pause. Les joueurs ont été sérieux, on est sur notre dynamique. On essaye de mettre en garde les joueurs dans pas mal de secteurs, dans le relâchement, la nervosité, la gestion des cartons... et puis sur ce qu'il faut mettre dans ce genre de match. On n'a pas préparé ce match par rapport au derby mais par rapport à la situation des deux équipes. On savait que ça allait être difficile à Lens. Je répète encore unne fois, le scenario est très très très favorable. Quand on mène 2-0 à 11 contre 10, c'est difficile pour l'adversaire. C'est un groupe qui vit bien ensemble, qui accepte les choix... Pas tout le temps (rires). Les uns travaillent pour les autres. C'est un bloc équipe, c'est notre marque de fabrique. Il y a du talent, générosité et surtout beaucoup de solidarité les uns envers les autres. Mais il faut rester concentrés. A 10 minutes de la fin du match, j'étais déjà projeté sur match de Saint-Etienne », a ainsi lâché l'entraîneur du leader de Ligue 1 au micro de Canal +.