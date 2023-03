Espagne : Luis de la Fuente se prononce sur l’affaire Negreira

La suite après cette publicité

En conférence de presse ce vendredi pour présenter sa première liste et pour lancer cette compagne de qualifications à l’Euro face à la Norvège (25 mars) à Malaga et contre l’Écosse (28 mars), à Glasgow, Luis de la Fuente, le nouveau sélectionneur espagnol, a réagi à l’affaire Negreira. Une affaire dans laquelle les anciens dirigeants du FC Barcelone sont soupçonnés d’avoir payé en tout plus de 6 M€ à la société de l’ex-vice-président du comité technique d’arbitrage espagnol, José Maria Enriquez Negreira.

«L’enquête est en cours, elle est entre les mains d’un juge. Il y aura d’abord une enquête et ensuite des mesures seront prises. Je suis d’accord avec la position de la Fédération et je pense que les mesures seront prises par les tribunaux. Si quelqu’un doit payer quelque chose, il doit le faire et c’est ce qui fait l’objet de l’enquête», a-t-il réagi, devant la presse.

