Le Barça aurait déjà trouvé le successeur de Flick
Entraîneur du FC Barcelone récemment prolongé jusqu’en 2028, Hansi Flick se sent très bien en Catalogne et il y fait du très bon travail. Cependant, le coach allemand de 61 ans a fait savoir que le Barça sera sans doute sa dernière expérience d’entraîneur. Et visiblement, les Blaugranas prépareraient déjà sa succession.
Catalunya Radio assure en effet que le club catalan a envoyé un émissaire du côté de Côme afin de faire savoir à Cesc Fàbregass qu’il sera l’heureux élu le jour du départ de Flick. Formé à la Masia, l’ancien milieu de terrain réalise de belles choses en Italie puisqu’il a notamment qualifié le club lombard en Ligue des Champions. Sur le papier, le choix Fabregas fait sens. De quoi écarter la piste Luis Enrique ?
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