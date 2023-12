OL-TFC : la belle poignée de main entre Jean-Michel Aulas et John Textor

Sévèrement battu en milieu de semaine par l’OM, l’Olympique Lyonnais a renoué avec les trois points en s’offrant un succès net et sans bavure face à une équipe de Toulouse bien trop frêle pour espérer causer des problèmes à son adversaire (3-0). Au Groupama Stadium, la lumière est venue d’Alexandre Lacazette. Tel un renard des surfaces, le Général a parfaitement exploité les largesses défensives toulousaines pour inscrire un triplé.

Cette victoire, la deuxième de la saison, fait du bien dans les rangs rhodaniens. Comme tout un symbole, celle-ci a donné l’opportunité à John Textor et Jean-Michel Aulas, en froid depuis de nombreux mois, d’enterrer la hache de guerre le temps d’une rencontre. À l’issue de la victoire face au Téfécé, l’actuel patron de l’OL est allé saluer son ancien collaborateur qui s’est tenu à ses côtés de bout en bout. Une belle accolade qui fait écho aux propos d’Alexandre Lacazette en marge du coup de sifflet final. «Avant le match, on a vu John Textor et Jean-Michel Aulas nous soutenir. Ils n’ont pas pris la parole, mais cela fait plaisir», a-t-il concédé au micro de Canal +.