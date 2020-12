OM : André Villas-Boas ne veut pas entendre parler du titre

Alors que la treizième journée de Ligue 1 approche, l'Olympique de Marseille est sixième de Ligue 1 avec quatre points de retard sur le leader, le Paris Saint-Germain. Mais l'OM est potentiellement leader, car il a deux matches à jouer. S'il remporte ses deux rencontres, face à Nice et face à Lens, les Phocéens seraient seuls en tête du classement? Toutefois, André Villas-Boas ne veut pas en entendre parler... pour l'instant.

« Non, pas encore, pas de pression. C'est une chose qui n'est pas pensable. On n'a pas cette responsabilité. Ensuite, pour faire le mieux dans les deux matches en retard on doit continuer à gagner, c'est mieux de regarder comme si on avait déjà joué. Il faut continuer à être régulier. Comme je pense que mars avril et mai sont des mois accessibles pour nous, là on pourra regarder si on peut faire un sprint final. C'est trop tôt et c'est trop serré. On va avoir des changements au classement. Il faut être régulier et qualifier l'OM pour la prochaine ligue des Champions », a laché le Portugais devant les médias.