Atalanta : Ivan Juric est fan de Luis Enrique

C’est ce mercredi que le PSG retrouve la Ligue des Champions. Il avait quitté la compétition en mai dernier avec le trophée sous le bras au terme d’une finale histoire remportée contre l’Inter. Le collectif parisien avait impressionné toute l’Europe, y compris Ivan Juric. Le technicien de l’Atalanta, adversaire des Parisiens au Parc des Princes, a encensé le travail de Luis Enrique en conférence de presse.

« Le PSG a très peu de faiblesses, mais elles sont là et nous allons essayer de les exploiter, assure le coach de la Dea à la veille de ce duel. Nous devrons être parfaits en défense. Luis Enrique est un excellent entraîneur. L’année dernière, il a proposé un style de football différent que j’ai beaucoup apprécié. C’est un grand innovateur ». L’Asturien appréciera sans doute le compliment.

