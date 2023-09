Pourquoi il ne faut absolument pas rater Monaco-OM ?

C’est un immense classique de la Ligue 1 qui se profile ce samedi soir. Un Monaco-OM toujours excitant car souvent plein de rebondissements. Pour le compte de la 7e journée de Ligue 1, l’AS Monaco reçoit en effet l’Olympique de Marseille au stade Louis II, qui sera rempli de supporters marseillais, une habitude. Et la rencontre est rendue d’autant plus intéressante par les récents résultats des deux équipes, entre une ASM battue à domicile lors du derby azuréen contre Nice, et un OM fessé par le PSG lors du Classique.

3 raisons de ne pas rater Monaco - OM

Mais la raison principale viendra de la curiosité née de la nomination de Gennaro Gattuso sur le banc de l’Olympique de Marseille. Après la déconvenue subie au Parc des Princes (défaite 4-0), la direction olympienne a accéléré pour se trouver un nouvel entraîneur capable de dynamiser un groupe en manque de caractère. Et elle a choisi le bouillant coach italien, plus connu pour ses saillies médiatiques que pour ses innovations tactiques. Comment va-t-il s’avancer à Louis II ? Dans quel schéma de jeu et avec quels hommes ? Autant de questions qui trouveront une réponse samedi soir.

La saison passée, l’OM avait fait sensation en s’imposant 3-2 en fin de match. Gattuso signerait des deux mains pour un tel scénario, lui qui devrait aligner une équipe moins défensive que celle proposée face au PSG. L’Italien n’a eu que deux jours pour préparer son équipe, mais il dispose d’une capacité de motivation inégalable.

Monaco aussi doit se relancer

Si l’OM a connu d’importants soubresauts ces dernières semaines, l’AS Monaco a lui aussi vécu un coup de mou. Elle a laissé filer des points en concédant le nul à Lorient lors de la dernière minute de jeu, puis a perdu à domicile face à Nice après avoir raté deux penalties au cours de la rencontre. Résultat, il n’y a plus que deux points d’écart entre les deux équipes, et l’OM passerait devant Monaco en cas de victoire.

Ce Monaco - Olympique de Marseille reste une grande et belle affiche du Championnat de France. Et il est difficile d’en prévoir l’issue. Sur les 48 matches disputés entre les deux formations, 17 nuls, 17 victoires de l’OM et 14 victoires de l’ASM ! Par contre, l’OM a plus souvent gagné dans la Principauté qu’au Vélodrome. De quoi donner un peu d’espoir aux supporters phocéens, curieux de voir à quoi va ressembler le onze de Gattuso.

