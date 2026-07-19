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Coupe du Monde 2026 : la troublante prédiction d’un livre pour enfants

Par Valentin Feuillette
1 min.
compos probables Espagne Argentine @Maxppp
Espagne Argentine
winamax
1 2.30 N 3.05 2 3.60 bonus 100€

À quelques heures de la finale de la Coupe du Monde 2026 entre l’Espagne et l’Argentine, une étonnante découverte fait le tour des réseaux sociaux. Dans une librairie américaine, une utilisatrice a mis la main sur un livre pour enfants publié plusieurs mois avant le tournoi, dont l’intrigue met en scène une finale opposant précisément les deux sélections.

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Plus surprenant encore, l’ouvrage irait jusqu’à imaginer le résultat de cette affiche, alimentant les spéculations et les plaisanteries des supporters. Si cette coïncidence relève sans doute du hasard, elle ajoute une touche insolite à l’attente entourant le match et rappelle combien le football aime nourrir les récits les plus inattendus.

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