Coupe du Monde 2026 : la troublante prédiction d’un livre pour enfants
À quelques heures de la finale de la Coupe du Monde 2026 entre l’Espagne et l’Argentine, une étonnante découverte fait le tour des réseaux sociaux. Dans une librairie américaine, une utilisatrice a mis la main sur un livre pour enfants publié plusieurs mois avant le tournoi, dont l’intrigue met en scène une finale opposant précisément les deux sélections.
🇪🇸📖 ¿EL LIBRO YA LO SABÍA? 👀— RETO diario (@retodiariomx) July 17, 2026
📚 Un cuento infantil español “predice” la victoria de España ante Argentina en la final del Mundial. ⚽🏆#Mundial2026 #España #Argentina
📹: Tik tok/ juliablecuaa pic.twitter.com/mFTBD2ZnZy
Plus surprenant encore, l’ouvrage irait jusqu’à imaginer le résultat de cette affiche, alimentant les spéculations et les plaisanteries des supporters. Si cette coïncidence relève sans doute du hasard, elle ajoute une touche insolite à l’attente entourant le match et rappelle combien le football aime nourrir les récits les plus inattendus.
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