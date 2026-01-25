Menu Rechercher
CdM 2026, Sénégal : Pape Gueye prévient la France

Dans un entretien accordé à Téléfoot, Pape Gueye, auteur du but victorieux qui a offert la CAN 2025 au Sénégal face au Maroc, est revenu sur l’affiche très attendue qui opposera la France et le Sénégal lors de la Coupe du Monde 2026. Les deux équipes étant dans le même groupe I avec la Norvège, le milieu de Villarreal et ancien joueur de l’OM a livré ses impressions.

Assez confiant, Pape Gueye a déclaré : « ça va être un bon match, ils ont énormément de talents, mais nous aussi on en a. On va se battre avec nos armes, je pense qu’on peut rivaliser avec les plus grosses nations du monde. On peut gagner ce genre de match et j’espère qu’on va le faire. » Le message est passé.

