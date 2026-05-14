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EdF : Didier Deschamps pourra modifier sa liste

Par Tom Courel
1 min.
Kylian Mbappé et Didier Deschamps @Maxppp

Didier Deschamps va devoir établir sa liste ce soir à 20h sur TF1. L’objectif est de partir au Mondial avec un groupe concerné et solide, et pour cela, le coach de l’Équipe de France doit prendre le temps de construire son effectif. Les Bleus entreront en lice à New York contre le Sénégal, mais quels joueurs composeront le onze de départ et la troupe dans sa globalité ? Le verdict approche et tout pourrait être modifié… jusqu’au 1er juin.

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En effet, c’est la date officielle donnée aux sélections par la FIFA. Cela signifie que le coach tricolore composera a minima de 23 joueurs, même si la liste du sélectionneur pourra compter 26 noms, mais ces heureux élus seront encore dans l’impatience pendant presque trois semaines. Pour rappel, certains joueurs peuvent être remplacés jusqu’à la veille de l’entrée en lice des Bleus à cause d’une blessure ou d’un problème personnel. Soit jusqu’au 15 juin.

Pub. le - MAJ le
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