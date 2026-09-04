Rennes dévoile sa liste UEFA avec une surprise

À l’approche de son entrée en lice face au Sturm Graz le 16 septembre prochain, le Stade Rennais a dévoilé la liste des joueurs retenus par l’UEFA pour disputer la phase de ligue de la Ligue Europa. Pour aborder cette campagne continentale avec ambition sous les ordres de Franck Haise, le club breton s’appuie sur un premier groupe de 25 éléments qui intègre la totalité de ses recrues estivales. La dernière arrivée en date, l’attaquant sénégalais Boulaye Dia, est bel et bien de la partie pour dynamiter le secteur offensif aux côtés de Mousa Al-Tamari, Arnaud Nordin, Eliezer Mayenda et bien évidemment le meilleur buteur de Ligue 1, Esteban Lepaul. Dans l’entrejeu et en défense, les dirigeants ont logiquement inscrit Adrien Thomasson, Bryan Reynolds, Charlie Cresswell et le portier Nicolas Lemaître. Surprise, Alidu Seidu et Djaoui Cissé, dont l’avenir semblait particulièrement incertain durant le mercato estival, ont finalement été conservés et qualifiés pour l’Europe.

La suite après cette publicité

Si ce contingent a de quoi rassurer les supporters bretons, une absence majeure n’a toutefois pas manqué d’interpeller les observateurs : celle de Mahamadou Nagida. Très en vue depuis la reprise de la Ligue 1, avec notamment une titularisation remarquée face au Paris Saint-Germain et une entrée en jeu percutante contre Le Mans, le prometteur latéral gauche brille par son absence dans ce document officiel. Il s’agit en réalité d’un faux suspense puisque l’international camerounais ne ratera absolument pas cette aventure européenne. Né en 2005 et façonné sur les bords de la Vilaine depuis 2023, le joueur remplit les critères pour intégrer la fameuse "Liste B" de l’UEFA.

La liste des joueurs du Stade Rennais pour la Ligue Europa

Gardiens : Kilian Belazzoug, Nicolas Lemaître, Brice Samba.

Défenseurs : Abdelhamid Aït Boudlal, Charlie Cresswell, Przemysław Frankowski, Quentin Merlin, Gonçalo Oliveira, Bryan Reynolds, Anthony Rouault, Alidu Seidu.

Milieux de terrain : Ludovic Blas, Mahdi Camara, Djaoui Cissé, Henrick Do Marcolino, Valentin Rongier, Sebastian Szymański, Adrien Thomasson.

La suite après cette publicité

Attaquants : Mousa Al-Tamari, Boulaye Dia, Eliezer Mayenda, Elías Legendre, Estéban Lepaul, Arnaud Nordin, Issa Soumaré.