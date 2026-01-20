Ligue 1
Nice : Claude Puel recale Sergio Ramos
Lancé dans une opération sauvetage, l’OGC Nice sait que ce mercato sera très important pour réussir sa mission. Alors qu’un renfort au poste de défenseur central était évoqué, notamment en raison de blessures, Claude Puel a fait savoir à sa direction qu’il n’était pas pour.
Parmi les cibles du club azuréen figurait un certain Sergio Ramos. Mais selon France Bleu, le technicien français n’était pas favorable à la signature du joueur libre depuis son départ du Mexique. Il ne rebondira pas à Nice. Puel a tranché.
