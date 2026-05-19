Liverpool dévoile son nouveau maillot domicile 26-27

Liverpool a présenté son nouveau maillot domicile pour la saison 2026-2027, dévoilé dans le cadre de la campagne « greatness is timeless ». Conçu par Adidas, ce maillot rend hommage à l’héritage du club en s’inspirant directement de la tunique domicile 1989-1991, époque marquée notamment par le titre de champion d’Angleterre en 1989/90 sous Kenny Dalglish. Le design revisite le motif géométrique emblématique de la fin des années 80, associé à une base rouge modernisée et à des détails blancs épurés, dans une volonté assumée de relier passé et présent.

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Au-delà de l’aspect esthétique, Adidas met ici en avant une approche mêlant performance et innovation, avec des matériaux techniques "CLIMACOOL+" et des zones en mesh destinées à améliorer la respirabilité et le confort des joueurs. La marque a également accompagné ce lancement d’un dispositif créatif intégrant l’intelligence artificielle, réunissant d’anciennes légendes du club comme Ian Rush, John Barnes, Alan Hansen et Bruce Grobbelaar aux côtés de joueurs actuels.

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