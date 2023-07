PSG : Cher Ndour a hâte d’évoluer aux côtés de Marco Verratti

La suite après cette publicité

Il est la sixième recrue du Paris Saint-Germain dans ce mercato estival : le milieu de terrain italien Cher Ndour arrive chez les pensionnaires du Parc des Princes ce mercredi en provenance du SL Benfica, avec qui il a découvert le monde professionnel lors de la seule rencontre disputée avant de soulever le titre de champion du Portugal. Dans l’entretien accordé au média officiel du PSG, l’international U20 (2 sélections, 1 but), qui devient le 10e Transalpin à rejoindre la formation francilienne, n’a pas caché son excitation de rejoindre l’équipe, aujourd’hui dirigée par Luis Enrique, et a hâte d’évoluer aux côtés de son homologue et compatriote dans l’entrejeu, Marco Verratti.

« Oui, suivre les traces de tous ces grands joueurs italiens qui ont porté ce maillot, c’est beau. Marco Verratti est une référence, un modèle pour moi, d’autant que nous jouons au même poste. Je vais essayer d’apprendre le plus possible de lui. C’est un des meilleurs milieux de terrain italiens, et même l’un des meilleurs milieux de terrain du monde, alors pouvoir jouer avec lui… Et puis on pourra communiquer en italien ensemble ce qui sera forcément un avantage pour moi. Quand j’étais petit, je n’aurais jamais imaginé qu’un jour j’aurais la possibilité d’évoluer avec autant de grands joueurs. Jusqu’ici je ne les ai vus que sur Playstation, c’est vraiment quelque chose d’incroyable. »

