FIFA : Samuel Eto’o vole au secours de Gianni Infantino

Dans un entretien accordé à CNN ce lundi, Samuel Eto’o a pris la défense de Gianni Infantino, alors que le président de la FIFA est vivement critiqué depuis plusieurs semaines pour plusieurs projets controversés, notamment son idée de céder une partie des droits de la Coupe du Monde à des investisseurs privés. Le président de la Fédération camerounaise de football estime que les critiques visant le dirigeant sont aussi liées aux prochaines élections à la tête de la FIFA : « tout ça est arrivé parce qu’il y a des élections à venir. » Eto’o appelle surtout à reconnaître le bilan d’Infantino, spécialement en Afrique : « il a aidé notre continent. Il a aidé nos fédérations à se développer beaucoup plus rapidement, et nous devons le reconnaître. Nous devrions le soutenir pour tout ce qu’il a accompli jusqu’à présent. Le président Gianni Infantino a changé le football. »

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L’ancien attaquant du Barça va même plus loin concernant le projet de commercialisation de parts de la Coupe du Monde, abandonné après de nombreuses oppositions. Eto’o estime que l’idée pourrait revenir sur la table si Infantino était réélu l’an prochain : « je reste convaincu que, pour nous, en tant qu’Africains, ce projet aurait pu être quelque chose d’extraordinaire. Il aurait permis de rééquilibrer le rapport de force dans le football, afin de faire en sorte que nos talents ne disparaissent pas et ne finissent pas par jouer pour d’autres nations. » Une prise de position claire qui tranche avec les nombreuses critiques adressées récemment au patron de l’instance mondiale.