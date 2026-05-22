César Azpilicueta annonce sa retraite
À 36 ans, César Azpilicueta a décidé de raccrocher les crampons. Passé par Osasuna, l’Olympique de Marseille, Chelsea, l’Atlético de Madrid et le Séville FC, le latéral espagnol a publié un message sur ses réseaux pour annoncer qu’il tirait sa révérence. En 20 ans de carrière, « Azpi » a remporté notamment une Ligue des Champions, une Supercoupe d’Europe, une Coupe du Monde des Clubs, deux Ligues Europa et deux Premier Leagues.
Today, I want to share with you that this season will be my last as a professional footballer. After so many years living my dream, I feel it’s time to start a new chapter in my life.
Being honest, even though I have been preparing myself for this moment, I found it hard to write this letter. After 20 seasons , many people have played an important role in my career.
When I first kicked a ball as a child in Pamplona with my schoolmates, I never imagined the amazing journey ahead. I’m grateful for every moment: the wins, the tough losses, the challenges, and most of all, the people I’ve met and the friendships I’ve made along the way.
To my teammates, coaches, and every staff member at all the clubs I’ve been lucky to be part of, thank you for helping me grow as a person and a player every day. Wearing the shirts of CA Osasuna, Olympique Marseille, Chelsea FC, Atlético de Madrid, Sevilla FC, and representing my country at the biggest stages has been a true privilege. Every moment has meant so much to me…
« Cher football, aujourd’hui, je tiens à vous annoncer que cette saison sera ma dernière en tant que footballeur professionnel. Après tant d’années passées à vivre mon rêve, je sens qu’il est temps pour moi d’entamer un nouveau chapitre de ma vie. Pour être honnête, même si je me suis préparé à ce moment, j’ai eu du mal à rédiger cette lettre. Au cours de ces 20 saisons, de nombreuses personnes ont joué un rôle important dans ma carrière. Lorsque j’ai tapé dans un ballon pour la première fois, enfant, à Pampelune avec mes camarades de classe, je n’aurais jamais imaginé le formidable parcours qui m’attendait. Je suis reconnaissant pour chaque instant : les victoires, les défaites difficiles, les défis, et surtout, les personnes que j’ai rencontrées et les amitiés que j’ai nouées en chemin. À mes coéquipiers, à mes entraîneurs et à tous les membres du personnel de tous les clubs dont j’ai eu la chance de faire partie, merci de m’avoir aidé à grandir chaque jour en tant que personne et en tant que joueur. Porter les maillots du CA Osasuna, de l’Olympique de Marseille, du Chelsea FC, de l’Atlético de Madrid et du FC Séville, et représenter mon pays sur les plus grandes scènes a été un véritable privilège. Chaque instant a compté énormément pour moi… »
En savoir plus sur
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer