César Azpilicueta annonce sa retraite

À 36 ans, César Azpilicueta a décidé de raccrocher les crampons. Passé par Osasuna, l’Olympique de Marseille, Chelsea, l’Atlético de Madrid et le Séville FC, le latéral espagnol a publié un message sur ses réseaux pour annoncer qu’il tirait sa révérence. En 20 ans de carrière, « Azpi » a remporté notamment une Ligue des Champions, une Supercoupe d’Europe, une Coupe du Monde des Clubs, deux Ligues Europa et deux Premier Leagues.

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« Cher football, aujourd’hui, je tiens à vous annoncer que cette saison sera ma dernière en tant que footballeur professionnel. Après tant d’années passées à vivre mon rêve, je sens qu’il est temps pour moi d’entamer un nouveau chapitre de ma vie. Pour être honnête, même si je me suis préparé à ce moment, j’ai eu du mal à rédiger cette lettre. Au cours de ces 20 saisons, de nombreuses personnes ont joué un rôle important dans ma carrière. Lorsque j’ai tapé dans un ballon pour la première fois, enfant, à Pampelune avec mes camarades de classe, je n’aurais jamais imaginé le formidable parcours qui m’attendait. Je suis reconnaissant pour chaque instant : les victoires, les défaites difficiles, les défis, et surtout, les personnes que j’ai rencontrées et les amitiés que j’ai nouées en chemin. À mes coéquipiers, à mes entraîneurs et à tous les membres du personnel de tous les clubs dont j’ai eu la chance de faire partie, merci de m’avoir aidé à grandir chaque jour en tant que personne et en tant que joueur. Porter les maillots du CA Osasuna, de l’Olympique de Marseille, du Chelsea FC, de l’Atlético de Madrid et du FC Séville, et représenter mon pays sur les plus grandes scènes a été un véritable privilège. Chaque instant a compté énormément pour moi… »