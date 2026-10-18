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Ligue 1

Rennes : petite inquiétude pour Esteban Lepaul

Par Valentin Feuillette
1 min.
Paris FC 4-3 Rennes

Estéban Lepaul a vécu une soirée aussi prolifique que frustrante au stade Jean-Bouin. Auteur d’un triplé sur penalty face au Paris FC, l’attaquant du Stade Rennais n’a toutefois pas pu empêcher la défaite des siens (3-4), alors que les Bretons avaient l’occasion de prendre la tête de la Ligue 1. Avec sept réalisations, l’international français occupe actuellement la première place du classement des buteurs, mais son état physique inquiète désormais Franck Haise.

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Touché à la cheville gauche en fin de rencontre, Lepaul a dû quitter ses partenaires dans le temps additionnel, laissant Rennes terminer à dix avant d’encaisser le but de la victoire parisienne. Sa présence jeudi face à la Juventus, en Ligue Europa, est fortement compromise. « Le connaissant, s’il sort dans le temps additionnel, à 3-3, et dans un temps fort pour nous, parce qu’il me dit qu’il ne peut pas, je ne vois pas comment à très court terme, et jeudi c’est du très court terme, il pourrait jouer », a reconnu Franck Haise, inquiet après cette nouvelle désillusion.

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