Newcastle fait une annonce tonitruante pour son mercato

Les dépenses folles de Newcastle, c'est déjà du passé à en croire les propos du directeur sportif, Dan Ashworth. Ce dernier a pris la parole, rapporte The Times, et il affirme que la politique sportive du club anglais doit radicalement changer. Selon le dirigeant, le modèle employé depuis l'arrivée du Fonds public d’investissement saoudien (PIF) depuis octobre 2021 n'est pas viable sur la durée et doit stopper immédiatement.

«Ce qui est clair, c'est que ce club a investi, et je n'étais pas là en janvier, environ 200 millions de livres (250 millions d'euros) en 2022, et c'est insoutenable. Vous ne pouvez pas continuer à faire ça chaque année. Vous ne pouvez tout simplement pas (continuer à dépenser à ce rythme), nous devons donc rechercher des talents émergents, améliorer notre académie et faire en sorte que les joueurs suivent une voie différente», explique Ashworth.

Moins de dépenses et un travail axé sur la formation

Dans le milieu très fermé du foot, c'est une petite bombe lâchée par l'Anglais. Newcastle ne peut pas maintenir ce rythme de dépenses, notamment à cause de règles du fair-play financier (FFP). Il doit recentrer ses activités sur le centre de formation pour développer tout seul des jeunes joueurs, qui seront ensuite mis à la disposition de l'équipe première. Mais attention, l'objectif de jouer avec les meilleurs est toujours d'actualité.

«Si vous regardez Manchester City, Chelsea, Arsenal et la qualité de leurs équipes, leurs infrastructures et ce qu'ils ont fait au fil des ans, ce sont des clubs à rattraper. C'est un travail vraiment difficile, mais c'est possible.» Plus question donc de dépenser sans compter, comme cet été par exemple avec un chèque de 70 M€ signé en faveur de la Real Sociedad pour faire venir Alexander Isak. Mais pas question non plus de vendre ses meilleurs éléments.

Guimarães n'est pas à vendre non plus

On pense bien sûr à Bruno Guimarães, dans le viseur du Real Madrid. «Je ne veux pas vendre Bruno. C’est un joueur de haut niveau et une partie très importante de cette nouvelle aventure. Encore une fois, nous essayons de gérer correctement nos talents, nous essayons de leur donner une partie de l'aventure, une partie de la vision, une partie de la construction de quelque chose et la connexion avec la ville et les supporters que vous avez vus.» Le projet a tout de même pris un sacré coup.