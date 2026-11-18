Ces dernières semaines, Zinédine Zidane a donné des indications sur sa hiérarchie des latéraux droits. En septembre, Jules Koundé (FC Barcelone) et Pierre Kalulu (Juventus) ont été appelés. Forfaits pour la trêve de novembre, ils ont vu Malo Gusto (Chelsea) et Saël Kumbedi (Wolfsbourg) prendre le relais. Auteur d’un gros début de saison avec Nice, Jonathan Clauss (34 ans) aurait pu y prétendre. Bien qu’absent, celui qui affiche 3 buts et 2 passes décisives en 10 matches ne compte pas abdiquer.

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L’ancien Lensois et Marseillais a confié à Nice Matin qu’il y croyait toujours. «Je ne le vis pas comme une injustice. C’est plus motivant encore de me dire que ça pense encore à moi, et qu’aujourd’hui, je peux encore, éventuellement, avec des bonnes performances, postuler à cette place-là. Voilà comment moi je le vois aujourd’hui.», a confié celui qui compte 14 capes avec l’équipe de France.