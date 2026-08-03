Manchester City : 7 portes de sortie s’offrent à Jack Grealish

Ce lundi, le visage de Jack Grealish s’affiche dans les tabloïds britanniques. On y voit l’Anglais avec sa compagne Sasha Attwood et leur fille Mila. Des clichés partagés par le joueur sur Instagram et publiés ensuite dans la presse anglaise, qui ne rate aucune miette de la vie trépidante de Grealish. Habituellement, ce sont surtout des photos de lui alcoolisé en soirée qui sont diffusées. Cette fois-ci, on le voit dans un contexte beaucoup plus calme, en famille. The Sun en a profité pour faire un point sur l’actualité de l’international anglais, qui a manqué la dernière Coupe du Monde.

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Il a été stoppé en plein élan

Le natif de Birmingham a fait son retour à Manchester City cet été, après avoir été envoyé en prêt à Everton la saison dernière. Un exercice durant lequel le footballeur de 30 ans a participé à 22 rencontres toutes compétitions confondues (1723 minutes de jeu), dont 19 dans la peau d’un titulaire. En ce qui concerne sa ligne de statistiques, il a marqué 2 buts et délivré 6 assists. Ces chiffres auraient pu être plus élevés, mais l’Anglais s’est blessé alors qu’il était très bien lancé. Il a manqué 134 jours de compétitions et 16 matches toutes compétitions confondues après une blessure et une opération du pied au mois de janvier.

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Un coup dur pour Grealish qui semblait retrouver son meilleur niveau chez les Toffees. Éloigné des terrains depuis le 18 janvier, soit presque 7 mois, il a donc fini son prêt à Everton plus vite que prévu avant de revenir chez les Skyblues avec lesquels de nouvelles possibilités peuvent s’offrir à lui après le départ de Pep Guardiola. Un entraîneur qui ne comptait plus sur lui. Qu’en est-il de son successeur Enzo Maresca ? La semaine dernière, le technicien italien ne l’a pas convoqué dans le groupe qui s’est envolé pour participer à la tournée de pré-saison à Hong-Kong et Séoul. Certains y ont vu un message clair concernant ses intentions avec Grealish.

Un avenir incertain à City

Mais le joueur a tenu à prendre la parole sur ses réseaux sociaux pour démentir des rumeurs de mise à l’écart de la part du nouveau staff mancunien. « Je tenais juste à vous dire que je suis encore en convalescence suite à une blessure, donc je ne m’entraîne pas encore. Je n’ai pas été “écarté”, alors arrêtez de raconter n’importe quoi, merci », a-t-il écrit avant de supprimer son commentaire. Enzo Maresca, lui aussi, a fait un point sur la situation du footballeur à qui il ne reste plus qu’une année de contrat chez les pensionnaires de l’Etihad Stadium (juin 2027, ndlr).

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« Jack est ici pour le moment. C’est un joueur de Manchester City. J’ai toujours dit que, quel que soit le club où j’arrive, mon devoir est d’entraîner les joueurs qui en font partie. Jack est ici pour le moment. J’ai de bonnes relations avec Jack. Depuis mon départ, nous sommes restés en contact. C’est parce qu’il a un grand cœur et que c’est quelqu’un de très bien. Nous verrons bien ce qui se passera.» La porte ne semble pas totalement fermée, mais elle n’est pas franchement ouverte pour Grealish, qui arrive à un tournant de son aventure chez les Cityzens.

Plusieurs clubs le veulent

Et justement, quelques clubs comptent profiter de sa situation contractuelle plutôt avantageuse. The Sun révèle qu’Everton souhaite le faire revenir toujours sous la forme d’un prêt. Son ancien club, Aston Villa, surveille aussi son cas. Cinq ans après son départ pour 117,5 M€ à City, le come-back de l’enfant du club serait un sacré coup. D’autant que les Villans ont besoin de renforts cet été. Enfin, il y a trois autres pistes pour l’Anglais. La première mène à la Major League Soccer. La seconde, elle, mène à l’Arabie saoudite. Al-Hilal, Al-Ahli et Neom sont sur le coup et prêts à lui offrir un salaire compris entre 20 et 23 M€ par saison.

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Enfin, la dernière piste mène à l’Atlético de Madrid. D’après The Sun, les Colchoneros surveillent de près sa situation. Diego Simeone, qui a déjà misé sur des Anglais par le passé (Kieran Trippier, Conor Gallagher), apprécie le profil et l’expérience de Jack Grealish. Un élément auquel il ne peut pas forcément promettre une place de titulaire, lui qui a déjà pas mal de monde dans le secteur offensif. Ce qui ne fait pas les affaires du joueur qui veut enchaîner et avoir du temps de jeu. Jack Grealish, qui a poursuivi une partie de sa préparation au club de Majorque, est toujours très courtisé. Sept portes de sortie s’offrent déjà à lui cet été.