Info FM : Hamari Traoré intéresse le SC Napoli

Arrivé il y a trois ans en provenance du Stade Reims, Hamari Traoré est devenu une référence à son poste en France. Considéré par beaucoup d'observateurs comme le meilleur latéral droit de la Ligue 1 cette saison, l'international malien a tapé dans l'œil de nombreuses équipes étrangères.

Selon nos informations, le SC Napoli a coché le nom du Rennais. Âgé de 28 ans, le Malien reste sur trois saisons pleines avec le club breton (1 but et 5 passes décisives en 35 matches cette saison) avec qui il a gagné la dernière finale de Coupe de France contre le PSG. Sous contrat jusqu'en juin 2021, le natif de Bamako, qui intéresse aussi des formations anglaises et le champion de France, se présente alors comme une belle opportunité pour le prochain mercato.