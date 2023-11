OM-OL : le club phocéen a rencontré les associations de supporters

À la suite du caillassage du bus de l’Olympique Lyonnais, entraînant les blessures de Fabio Grosso et de son adjoint, le match entre l’OM et le club rhodanien n’a finalement pas eu lieu. Désormais, les deux formations sont fixées sur la date du report de la rencontre, prévu le 6 décembre prochain comme l’a indiqué la commission de discipline de la LFP, même si le lieu de la confrontation n’a pas encore été déterminé. Pour tenter de mettre la lumière sur les incidents qui ont éclaté en marge du coup d’envoi dimanche dernier, RMC Sport informe que l’OM a rencontré les groupes de supporters marseillais.

En effet, le quotidien sportif mentionne la tenue d’une réunion jeudi entre le directeur général de l’OM, Stéphane Tessier, et les leaders d’association à l’Orange Vélodrome au cours de laquelle plusieurs sujets ont été abordés comme le trajet emprunté par le car lyonnais et choisi préalablement par les autorités ou encore les conditions du report du match. À l’issue de cet échange, l’OM en a conclu que les groupes de supporters n’avaient aucune responsabilité dans cette affaire et que les individus responsables du caillassage du bus avaient agi «indépendamment».