Rennes : les terribles stats du début de saison en Ligue 1
Le Stade Rennais traverse une période particulièrement compliquée. Battus ou accrochés lors de leurs six dernières rencontres officielles, les Bretons n’arrivent plus à retrouver le chemin de la victoire. Leur bilan est particulièrement inquiétant avec deux matches nuls et quatre défaites sur cette série. Il faut remonter à septembre-octobre 2025 pour retrouver une telle spirale négative au sein du club breton.
Et les chiffres ne sont guère plus rassurants au classement. Après 12 journées de Ligue 1 cette saison, Rennes ne compte que 17 points. Un bilan légèrement inférieur à celui de l’exercice précédent à pareille époque, lorsque les Rouge et Noir en avaient récolté 18 sous les ordres d’Habib Beye. Malgré les changements et les ambitions affichées, le club breton peine donc à lancer véritablement sa saison.
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