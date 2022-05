Dortmund : Marco Rose commente le départ d'Erling Haaland

Après plusieurs mois, le feuilleton Erling Haaland a pris fin en début de semaine. Le Norvégien évoluera donc à Manchester City la saison prochaine après avoir brillé sous le maillot de Dortmund. Un club où Marco Rose devra composer sans lui. Ce jeudi, l'entraîneur du BVB a commenté le départ du cyborg en conférence de presse. «Ce n'est rien de spécial. Le Borussia Dortmund n'arrêtera pas de jouer au football après le départ d'Erling. Nous lui souhaitons bonne chance à Manchester. Il nous a donné de la puissance et de l'énergie et a marqué beaucoup de buts. Mais il est encore jeune et va encore s'améliorer. Nous suivrons son chemin et nous nous reverrons certainement un jour».

Puis il a ajouté au sujet du dernier match de l'attaquant à domicile ce samedi face au Hertha Berlin: «d'abord et avant tout, nous avons match important. Des places sont toujours en jeu en Bundesliga et nous voulons gagner notre dernier match à domicile. Le reste en fait partie. Certains joueurs vont faire leurs adieux. Après, j'attends des performances de tout le monde (...) Erling, c'est juste un bon garçon. Il est relativement terre-à-terre, mais bien sûr, le battage médiatique le concernant lui fait quelque chose. Je continue de tirer mon chapeau sur la façon dont il réussit. C'est un professionnel complet». Haaland appréciera.