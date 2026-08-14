Arsenal discute pour un défenseur du Bayer Leverkusen

Arsenal a entamé des discussions avec le Bayer Leverkusen pour un éventuel transfert de Jarell Quansah. Mikel Arteta souhaite renforcer son secteur défensif et apprécie particulièrement la polyvalence de l’international anglais de 23 ans, capable d’évoluer dans l’axe comme au poste de latéral droit, informe Sky Sports. Arrivé en Allemagne en provenance de Liverpool l’été dernier, Quansah s’est rapidement imposé avec 44 apparitions toutes compétitions confondues lors de sa première saison, avant de participer à trois rencontres avec l’Angleterre lors de la Coupe du Monde 2026.

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Le Bayer Leverkusen n’a toutefois aucune intention de se séparer facilement de son défenseur, sous contrat pour encore quatre ans et dont les performances comme l’adaptation ont convaincu en interne. Arsenal devrait ainsi proposer une somme largement supérieure aux 30 millions de livres déboursés par le club allemand pour le recruter. Un autre élément pourrait peser dans ce dossier puisque Liverpool dispose toujours d’une clause de rachat négociée au moment du départ de Quansah vers Leverkusen.