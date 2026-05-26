RC Lens : Pierre Sage revient sur le report du match face au PSG

Prévu initialement le 11 avril, le match entre le Racing Club de Lens et le Paris Saint-Germain au Stade Bollaert en Ligue 1 avait finalement été déplacé le 13 mai. Un changement qui avait bouleversé le calendrier des deux équipes, à la demande du club parisien et, ce, malgré le refus des Nordistes. La rencontre disputée avant la dernière journée du championnat avait été remportée par les Parisiens (0-2), leur permettant par la même occasion de valider un nouveau titre de champion de France.

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Ce lundi soir dans l’émission L’After Foot de RMC, Pierre Sage a réinterrogé à ce sujet, mais également sur la course au titre face au club de la capitale : « Une chose est certaine : il ne faut pas associer le fait qu’on n’est pas su rivaliser jusqu’au bout sur cette chose-là. Ça ne nous a pas empêchés de perdre à Lorient, de faire nul à Nice… Je me souviens plus qu’on s’opposait au fait que le match soit déplacé et, surtout, on était très déçus de ne pas avoir été écoutés », a martelé le technicien lensois.