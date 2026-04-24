Real Madrid : Kylian Mbappé a demandé à être remplacé contre le Real Betis

Toujours à neuf points du FC Barcelone, les Merenges jouaient pourtant sur la pelouse Benito-Villamarín d’un Real Betis en pleine forme et devaient aller chercher la victoire pour rester dans la course au titre Alvaro Arbeloa était alors contraint d’aligner une grosse équipe, avec Bellingham, Vinicius Jr et Mbappé (27 ans), qui n’aura pas réussi à inscrire son 25e but de la saison.

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Après plusieurs ratés et un joli but finalement refusé pour un hors-jeu, le tricolore a semblé être touché en fin de partie après une action avec Valverde. L’international français a ensuite demandé le changement au banc de touche madrilène et a été remplacé par Gonzalo Garcia à la 81e minute. Petite alerte pour Kylian Mbappé, qui a pu regagner le banc de touche en marchant.