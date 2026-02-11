Tottenham : Thomas Frank réagit à son éventuel départ

Tottenham continue de stagner en Premier League. Après leur match nul face à Manchester City (2-2) et leur défaite face à l’autre ogre de la ville, Manchester United (2-0), les Spurs ont désormais perdu trois points hier à domicile face à Newcastle (1-2). Cette défaite alarmante est d’ailleurs la quinzième de Thomas Frank sur le banc de la formation anglaise. Les supporters se posent donc beaucoup de questions sur un éventuel départ du coach. En effet, Tottenham se situe actuellement à la 16e place en championnat (29 points) et n’a pour le moment aucune chance d’accrocher l’Europe en fin de saison avec le technicien danois. Celui-ci a ainsi réagit au micro de Sky Sports.

La suite après cette publicité

« Il est facile de me pointer du doigt, mais ce n’est jamais seulement l’entraîneur, la propriété, les joueurs ou le personnel. C’est tout le monde. Tout le monde sait dans quelle position nous nous soutenons et ce que nous devons améliorer. C’est ce sur quoi nous travaillons dur ». Avant qu’il ajoute un propos sur les contestations des supporters. « Je comprends la frustration des fans. C’est une position dans laquelle ils ne veulent pas être. Nous travaillons jour et nuit pour essayer de changer. Le club a du mal à rivaliser en Europe et en Premier League ».