La DNCG a examiné les situations de l’AJ Auxerre, du PFC, du Mans et du TFC ces derniers jours. La réunion s’est bien déroulée puisqu’aucune mesure n’a été retenue pour ces quatre équipes de Ligue 1. Elles poursuivront leur saison sereinement.

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En ligue 2, Clermont et le Stade Lavallois ont également été auditionnés par le gendarme financier. Pour eux aussi, ces réunions se sont bien passées. Les deux clubs peuvent regagner leurs locaux sans problème pour la suite.

Le communiqué complet :

DNCG : RELEVÉ DE DÉCISIONS DU 24 NOVEMBRE 2026

Dans le cadre du réexamen de la situation des clubs au titre de la saison sportive 2026-2027, la Commission de Contrôle des Clubs Professionnels a pris les décisions suivantes en application de l’article 11 du Règlement de la D.N.C.G. :

LIGUE 1 MCDONALD’S

AJ AUXERRE, LE MANS FC, PARIS FC, TOULOUSE FC

Aucune mesure prise à l’égard du club par la DNCG

LIGUE 2 BKT

CLERMONT FOOT 63, STADE LAVALLOIS MFC

Aucune mesure prise à l’égard du club par la DNCG