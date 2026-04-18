N2 : Bordeaux renverse Dinan-Léhon et continue d’y croire

Suite de la 26e journée de National 2 ce samedi avec les Girondins de Bordeaux qui se déplaçaient sur la pelouse Dinan-Léhon. L’objectif était clair pour la formation du nouveau coach Rio Mavuba. Après le revers cruel du week-end dernier face à Lorient II à la dernière journée (2-3), la victoire était obligatoire pour y croire un tout petit peu.

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Et tout commençait mal avec l’ouverture du score de Dinan-Lehon après 37 secondes de jeu. De quoi faire douter les Bordelais qui ont finalement réussi à renverser le match grâce à Openda, Etonde et Villette. Les Girondins restent deuxièmes du classement de N2 avec toujours 8 points de retard sur le premier La Roche sur Yon qui a un match en moins.