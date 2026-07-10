Coupe du Monde 2026, Espagne : Luis de la Fuente lance déjà le choc face aux Bleus !

Présent en conférence de presse après la victoire de l’Espagne contre la Belgique (2-1), Luis de la Fuente a affiché sa satisfaction et le sélectionneur ibérique en a profité pour envoyer un message clair à l’équipe de France, prochain adversaire de la Roja.

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«Je suis sûr que la France est aussi inquiète que nous. Souvenez-vous que nous les avons battus dans deux matchs consécutifs. Ce sont deux équipes incroyables», a ainsi déclaré le technicien espagnol. Le choc est lancé.