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Coupe du Monde 2026, Espagne : Luis de la Fuente lance déjà le choc face aux Bleus !

Par Josué Cassé
Rodri et Luis de la Fuente discutent pendant un match de l'Euro 2024. @Maxppp
Espagne 2-1 Belgique
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Présent en conférence de presse après la victoire de l’Espagne contre la Belgique (2-1), Luis de la Fuente a affiché sa satisfaction et le sélectionneur ibérique en a profité pour envoyer un message clair à l’équipe de France, prochain adversaire de la Roja.

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«Je suis sûr que la France est aussi inquiète que nous. Souvenez-vous que nous les avons battus dans deux matchs consécutifs. Ce sont deux équipes incroyables», a ainsi déclaré le technicien espagnol. Le choc est lancé.

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