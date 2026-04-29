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Bundesliga

Bayer : Edmond Tapsoba rempile jusqu’en 2031

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Edmond Tapsoba avec le Bayer Leverkusen @Maxppp

Une bonne nouvelle pour le Bayer Leverkusen. Ce mercredi matin, le club allemand a confirmé que son défenseur Edmond Tapsoba allait prolonger prochainement. Sur ses réseaux sociaux, le compte du club champion d’Allemagne 2024 a décidé de répondre à une information publiée par le journaliste Fabrizio Romano avant d’officialiser la chose via un communiqué.

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Bayer 04 Leverkusen
🚨 WE CAN CONFIRM...

...the Bayer 04 Media House produced Edmond Tapsoba documentary will go live at 8pm German time, on YouTube and our club channels 😁
Fabrizio Romano
🚨🔴⚫️ EXCLUSIVE: Edmond Tapsoba has agreed to sign new contract at Bayer Leverkusen, here we go!

Salary will be increased at highest level for a defender, as Leverkusen rejected a €40m bid from Premier League.
Voir sur X

«Contrat jusqu’en 2031. Le Bayer 04 prolonge à long terme son défenseur vedette Edmond Tapsoba. Le Bayer 04 Leverkusen a prolongé le contrat de son défenseur central Edmond Tapsoba. Le joueur international burkinabé de 27 ans a signé, deux ans avant l’expiration de son contrat actuel, un nouveau contrat valable jusqu’au 30 juin 2031. Tapsoba avait été recruté début 2020 en tant que jeune talent par le club portugais de première division Vitoria Guimaraes.»

Pub. le - MAJ le
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