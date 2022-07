Monaco : Takumi Minamino fait les présentations

La suite après cette publicité

Ce mercredi, Takumi Minamino a été présenté à la presse. Le joueur passé par Liverpool a expliqué pourquoi il avait dit oui aux Monégasques. «Tout simplement, Monaco a été le premier club qui s'est rapproché de moi et j'ai tout de suite été intéressé. J'ai rencontré le coach et Paul Mitchell. J'ai été séduit par le projet du club. J'ai décidé de continué ma carrière ici (...) J'avais évidemment une très bonne impression de la Ligue 1. C'est un championnat jeune avec de l'énergie, les joueurs sont dynamiques. C'est un championnat tremplin pour aller dans un une plus grande ligue. J'ai une très bonne image de la Ligue 1. J'ai parlé avec Sakai et Kawashima afin d'avoir des renseignements. Ici, il y a des équipes spéciales comme le PSG. Monaco en fait partie aussi. On doit figurer en haut du classement».

Minamino a ensuite évoqué son poste et son état de forme. «J'en ai parlé avec le coach et il m'a demandé d'apporter mon expérience à l'équipe comme il y a beaucoup de jeunes joueurs ici. Il veut que j'apporte dans la préparation des matches et la gestion. Je pense être capable de le faire (...) Idéalement, je me sens mieux en numéro 10 dans l'axe mais je peux jouer à gauche, à droite et avant-centre. Mais si vous me demandez où je suis à l'aise, c'est au poste de 10. Je n'en ai pas parlé avec coach. Mais ça va dépendre de la situation, du match et ce que le coach me demandera pendant les matches. Je vais m'adapter à ce qu'il souhaite (...) Physiquement, je me sens bien. J'ai rejoint l'équipe lors du stage au Portugal. Il y a des matches de préparation qui vont arriver (...) Le Mondial est un objectif. Mais avant, il y a Monaco. Je dois me préparer avec mon club. Si je fais de bonnes choses ici, je ferais une bonne Coupe du Monde.»