CAN 2025 : le nouveau communiqué coup de poing du TAS sur Sénégal-Maroc
Le Tribunal arbitral du sport a mis un terme aux nombreuses rumeurs qui circulaient depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux. Selon les informations relayées par RTS Sénégal, le TAS a officiellement démenti avoir rendu une décision en faveur du Sénégal concernant la finale de la Coupe d’Afrique des nations 2025 face au Maroc. L’instance a rappelé que la procédure est toujours en cours et qu’aucun verdict n’a encore été prononcé.
Maroc 🇲🇦 Sénégal 🇸🇳 Le Tribunal arbitral du Sport dément toute décision rendue en faveur du Sénégal lors de la finale de la coupe d’Afrque 2025 .— Abdoul Aziz Bane (@AbdoulAzizBane) July 13, 2026
Le TAS affirme que la procédure est toujours en cours…. pic.twitter.com/pth7ejl8mT
Cette mise au point enterre les faux communiqués et les nombreuses intox qui se sont propagés tout au long du week-end, laissant croire qu’une décision définitive avait déjà été rendue en faveur du Sénégal. Le TAS invite ainsi à ne pas se fier aux documents non officiels diffusés en ligne et confirme que le dossier suit toujours son cours avant qu’une décision ne soit annoncée dans les formes prévues.
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