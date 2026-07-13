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CAN 2025 : le nouveau communiqué coup de poing du TAS sur Sénégal-Maroc

Par Valentin Feuillette
1 min.
sen @Maxppp

Le Tribunal arbitral du sport a mis un terme aux nombreuses rumeurs qui circulaient depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux. Selon les informations relayées par RTS Sénégal, le TAS a officiellement démenti avoir rendu une décision en faveur du Sénégal concernant la finale de la Coupe d’Afrique des nations 2025 face au Maroc. L’instance a rappelé que la procédure est toujours en cours et qu’aucun verdict n’a encore été prononcé.

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Cette mise au point enterre les faux communiqués et les nombreuses intox qui se sont propagés tout au long du week-end, laissant croire qu’une décision définitive avait déjà été rendue en faveur du Sénégal. Le TAS invite ainsi à ne pas se fier aux documents non officiels diffusés en ligne et confirme que le dossier suit toujours son cours avant qu’une décision ne soit annoncée dans les formes prévues.

Pub. le - MAJ le
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