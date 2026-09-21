Real Madrid TV dézingue l’arbitrage après le derby face à l’Atlético

La défaite du Real Madrid face à l’Atlético (2-1) a laissé place à une vive polémique autour de l’arbitrage d’Ortiz Arias. La chaîne officielle du club madrilène a notamment pointé du doigt plusieurs décisions prises durant la rencontre, à commencer par le tacle de Cristian Romero sur Jude Bellingham, qui n’a pas été sanctionné d’un carton rouge malgré l’intervention de la VAR. Quelques minutes plus tard, RMTV a également dénoncé l’absence de sanction disciplinaire contre Lee Kang-in après son intervention dangereuse sur Federico Valverde.

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Très remontée après le coup de sifflet final, RMTV est même allée jusqu’à mettre directement en cause l’arbitre du derby, comme le rapport le journal AS : « soit il commet une erreur délibérément, soit c’est un lâche sans honnêteté ni professionnalisme. » La chaîne madrilène a également vivement critiqué le fonctionnement de l’assistance vidéo, estimant que « la VAR nuit considérablement à la compétition et au Real Madrid ». De son côté, RMTV a reconnu que l’expulsion de Dean Huijsen après sa faute sur Giuliano était justifiée, tout en estimant que l’Atlético aurait pu terminer la première période à neuf contre onze. Le message est passé.