FC Barcelone : Hansi Flick lance un grand avertissement au Real Madrid

Le FC Barcelone a signé une victoire spectaculaire à Vigo, s’imposant (4-2) face au Celta dans un match à haute intensité. Dès les premières minutes, le ton était donné avec Lewandowski qui a mis la défense locale en alerte, obligeant Radu à plusieurs interventions décisives. Le Barça a débuté avec un schéma inhabituel, privé de Casadó et ne comptant que De Jong comme véritable milieu défensif, soutenu par Olmo et Fermín. Cette configuration a offert un spectacle ouvert, avec des occasions de part et d’autre et un rythme effréné qui a tenu les spectateurs en haleine malgré la pluie persistante sur Balaidos.

Après avoir ouvert le score sur penalty, Lewandowski a vu son avance rapidement annulée par le Celta, profitant d’une erreur défensive du Barça. Le match a oscillé entre moments de fragilité pour les Catalans et éclairs de génie offensif : «nous avons bien fait circuler le ballon et nous avons mieux défendu en seconde période. C’est comme ça que fonctionne toujours le football. Ce qu’on a fait avant n’a plus d’importance. La deuxième mi-temps nous donne confiance pour les prochains matchs. On se concentre uniquement sur nous-mêmes. Aujourd’hui, on a bien pressé et je suis content pour l’équipe», a déclaré Flick. Lamine Yamal a émergé comme l’homme providentiel, inscrivant le troisième but après un superbe mouvement collectif. Lewandowski a ensuite signé un triplé, concluant une première mi-temps exceptionnelle où chaque équipe a montré sa volonté d’attaquer, faisant de ce Celta-Barça un match à cinq buts en 45 minutes et une démonstration de résilience du Barça.

Les Blaugranas dans le rétroviseur

Cette victoire prend encore plus d’importance après le nul du Real Madrid à Vallecas. Avec seulement trois points d’écart, la Liga reste plus serrée que jamais, et Barcelone relance la lutte pour le titre. Hansi Flick a ainsi envoyé un avertissement clair à son rival historique. Malgré des imperfections et des absences, le Barça reste capable de performances éclatantes et de revenir dans la course au sommet : « il est important de s’exprimer, mais je ne le ferai pas. Il y a trop de bruit et de critiques autour de nous. Espérons que les joueurs blessés reviennent. Nous avons progressé et nous sommes sur la bonne voie. Nous analyserons le match d’aujourd’hui, car nous n’avons pas été parfaits non plus. C’est toujours mieux d’aborder une trêve avec une victoire. J’espère que tout le monde reviendra en pleine forme après cette pause. » Les trois points acquis à Vigo permettent au club catalan de maintenir la pression sur les Madrilènes.

«Mettre la pression sur l’adversaire, c’est bien, on l’a fait et j’en suis content. Gagner avant la trêve internationale, c’est aussi très positif. Je suis satisfait. Il fallait penser à nous et on a bien exercé la pression aujourd’hui. Comme je l’ai dit précédemment, nous nous concentrons sur nous-mêmes. Nous avons recommencé à bien presser, et c’est pourquoi je suis très content. C’est formidable de gagner avant la trêve». Au-delà de cette victoire, le Barça peut compter sur le retour prochain de joueurs clés comme Raphinha, dont la présence pourrait encore renforcer l’attaque. Flick sait que la saison sera exigeante et que chaque match peut peser dans la lutte pour le titre, mais cette démonstration à Balaidos confirme que son équipe a les armes pour rester compétitive.