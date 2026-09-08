La liste des nommés du Ballon d’Or 2026 fait rager Barcelone !

La publication de la liste des 30 nommés pour le Ballon d’Or est un des rendez-vous les plus attendus par les fans de foot, saison après saison. Ce mardi, France Football a dévoilé les 30 joueurs candidats à la distinction individuelle suprême, avec, forcément, un gros contingent de joueurs du Paris Saint-Germain. Et certains gros absents sont déjà mis en avant, dont certains Parisiens d’ailleurs, comme Désiré Doué ou Bradley Barcola, aujourd’hui à Liverpool.

La suite après cette publicité

Parmi les autres absents notables, on retrouve aussi Raphinha, champion d’Espagne avec le FC Barcelone, tout comme ses coéquipiers Pedri et Dani Olmo, qui ont en plus été champions du monde avec l’Espagne. Olmo était d’ailleurs un des joueurs majeurs de cette Roja qui est allée au bout en terres américaines cet été. Trois absences remarquées, d’autant plus que lors de l’édition précédente, le Brésilien avait terminé à la cinquième position, alors que Pedri lui avait terminé onzième des votes. Des absences qui font réagir en Catalogne.

Plus de Merengues que de Blaugranas

« Injustice avec le Barça », titre par exemple le journal Sport, qui milite déjà pour Lamine Yamal et Rodri, alors que Pau Cubarsi complète ce trio de nommés blaugranas. « Il est étrange de ne pas voir leurs noms dans une liste étendue où d’autres joueurs comme Sadio Mané, Julián Quiñones ou Dayot Upamecano apparaissent », écrit le média au sujet des absences des joueurs barcelonais. « La représentation du Barça dans la liste est étonnamment faible au point où elle est même inférieure à celle du Real Madrid, qui apporte Kylian Mbappé, Vinícius Junior, Jude Bellingham et le tout nouveau venu Marc Cucurella », indique de son côté El Periodico, qui ne comprend pas pourquoi le Real Madrid a plus de nommés après une saison blanche.

La suite après cette publicité

« Trois absences remarquées », indique de son côté le journal Mundo Deportivo. Sur les réseaux sociaux, de nombreux supporters barcelonais ont aussi pesté contre l’absence d’Olmo, Pedri et Raphinha. A noter que le FC Barcelone a aussi des options de l’emporter dans la catégorie des meilleurs jeunes, puisque Pau Cubarsi et Lamine Yamal sont nommés. Rendez-vous le 26 octobre pour la cérémonie.