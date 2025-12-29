Qui est Rulani Mokwena, le nouveau coach en vogue en Algérie

Le MC Alger a flairé la belle affaire. Le 13 juillet dernier, les champions d’Algérie intronisaient Rulani Mokwena, inconnu du grand public sur la scène européenne mais fort d’une belle expérience sur le territoire africain. Issu d’une famille de footballeurs, le natif de Johannesburg se voyait alors confier la lourde tâche de maintenir « Le Doyen » au sommet du football algérien. Successeur de Khaled Ben Yahia sur le banc du Mouloudia, Mokwena n’aura finalement pas tardé à convaincre tout son monde. La donne est simple : après 18 rencontres toutes compétitions confondues, le Sud-Africain de 38 ans présente un bilan étincelant de 11 victoires, cinq nuls et deux petites défaites.

Un départ canon avec le MC Alger

Leader de Ligue 1 algérienne avec quatre longueurs d’avance sur le MC Oran et trois matches de moins, le club d’Alger est, en effet, bien parti pour s’offrir un dixième titre de champion. Troisième de la phase de groupes après deux journées de Ligue des champions de la CAF, la formation fondée en 1921 est par ailleurs toujours engagée en Coupe d’Algérie après son court succès (1-0) face au MC El Bayadh. « Nous avons remporté une victoire bien méritée et avons assuré l’un de nos objectifs en Coupe en nous qualifiant. La chose la plus importante dans les matchs de coupe est de se qualifier pour le tour suivant, tout en donnant du temps de jeu au plus grand nombre de joueurs possible », se réjouissait Mokwena après cette qualification assurée pour les huitièmes de finale.

En pleine bourre, le nouveau coach en vogue du continent africain poursuit ainsi son exceptionnelle ascension, lui qui avait débuté sa carrière d’entraîneur avec les jeunes de Silver Stars. Très tôt attiré par les bancs plutôt que par les terrains, le fils de l’ancien joueur des Orlando Pirates Julias Sono Hloae et le neveu de Jomo Sono s’est d’abord forgé une solide expérience sous la tutelle d’entraîneurs renommés, tels que Steve Komphela et Cavin Johnson. Le tournant de sa jeune carrière interviendra en 2014 lorsqu’il rejoint les Mamelodi Sundowns, en tant qu’adjoint de Pitso Mosimane. Contribuant à la victoire en Ligue des champions de la CAF 2016, Mokwena - également passé par les Orlando Pirates et Chippa United - fera finalement son retour chez les Brésiliens (surnom des Sundowns) où il sera promu entraîneur principal en octobre 2022.

Un football offensif, une inspiration guardiolesque

Après une expérience convaincante mais stoppée suite à des divergences avec le conseil d’administration concernant les objectifs et les attentes, celui qui a pour modèle Roger Schmidt, Pep Guardiola et José Mourinho relevait alors un nouveau défi, cette fois-ci au Wydad Casablanca. Une aventure plus contrastée (14 victoires, 14 nuls et sept défaites) mais formatrice où le jeune technicien se faisait, là encore, remarquer par une approche du football moderne. Adepte du jeu de possession, réputé pour sa volonté de voir ses équipes se porter vers l’avant et désormais considéré comme l’un des cerveaux les plus brillants du football africain, le quadruple vainqueur du championnat sud-africain semble, aujourd’hui, parfaitement maîtriser son art.

Que ce soit en 4-2-3-1, en 4-1-4-1 ou dans un 4-3-3 plus offensif, le MC Alger - emmené par son buteur Soufiane Bayazid et son ailier Kipré Zunon - déroule, en effet, son football week-end après week-end. Intensité, contre-pressing, possession… le Mouloudia de Zinedine Ferhat, passé par Nîmes et Angers, régale et affiche une véritable identité de jeu. Autant de qualités portant le sceau de Rulani Mokwena, également apprécié pour sa communication et sa pédagogie vis-à-vis des jeunes joueurs. Attentif aux détails, mais surtout prêt à concrétiser cette approche en titre avec le MC Alger, Rulani Mokwena espère désormais remporter un premier trophée, le 17 janvier prochain, lors de la finale de la Supercoupe d’Algérie face à l’USM Alger. Le préambule d’une brillante carrière ? Les planètes semblent, plus que jamais, alignées.