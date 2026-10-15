Brentford : la sensation Mamadou Sangaré raconte son intégration express

Puisque Liverpool patine, que Manchester United ne se relève pas, les places en haut de tableau sont récupérées par des équipes qui savent performer en début de saison. C’est le cas de Brentford, actuellement 4e de Premier League, avec un effectif pourtant moins pourvu en talents indéniables. Il en existe pourtant un que nous connaissons bien en Ligue 1, pour l’avoir vu à l’oeuvre avec le RC Lens la saison passée. Une petite saison seulement, qui a suffi à jauger le potentiel de Mamadou Sangaré, devenu le patron du milieu lensois. Et qui a rapporté 48 M€, record du club, aux Sang-et-Or.

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Encore fallait-il qu’il confirme en Premier League, ce qui a été chose faite dès le premier match, face à Tottenham. « Il a le potentiel pour jouer dans un club du top 4 », avait déclaré le consultant Jamie Redknapp après cette prestation, qui a vite rassuré les supporters des Bees sur le niveau de leur recrue. Il faut dire que Brentford applique une stratégie de recrutement particulière, avec de très nombreuses supervisions avant d’aller convaincre le joueur.

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Sangaré, séduit avant de séduire

« C’était incroyable. C’était la première fois que je voyais quelque chose comme ça. Je suis allé dans quelques clubs, mais je n’ai jamais vu une approche pareille. Brentford possède une structure bien organisée. C’est quelque chose que je n’avais jamais vu auparavant – cela m’a vraiment poussé à choisir ce club. J’ai eu une discussion positive et détaillée avec l’entraîneur (ndlr : Keith Andrews). Il m’a montré son style de jeu et ce qu’il attendait de moi », raconte ainsi Mamadou Sangaré à Skysports. « Je suis un peu différent des autres joueurs car j’ai une vision différente des choses. Pour moi, Brentford était la meilleure option, en tant que jeune joueur qui doit encore faire ses preuves au plus haut niveau. » Dès lors, malgré des approches de clubs plus huppés, le Malien âgé de 24 ans a choisi Brentford.

Encensé pour ses débuts réussis, Sangaré n’a pas obtenu non plus ses galons de titulaire indiscutable, en témoignent ses deux passages consécutifs sur le banc de touche, face à Chelsea avant la trêve internationale puis face à Aston Villa. « C’est à moi de redoubler d’efforts pour regagner ma place, même si je ne dirais pas que je l’ai perdue. C’est à moi de continuer à travailler et d’en faire encore plus que les autres. On verra bien », réagit l’ancien Lensois, déterminé à faire de Brentford la surprise de la saison. « Pourquoi ne pourrions-nous pas nous aussi atteindre le top 4, voire le top 2 ? Pourquoi ne pourrions-nous pas créer la surprise ? Parce que nous sommes une bonne équipe du championnat. Nous avons une très bonne équipe avec de très bons joueurs, et un excellent entraîneur. »