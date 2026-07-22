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Presnel Kimpembe a déjà retrouvé un club !

Par Sebastien Denis
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Parti du Paris Saint-Germain l’an dernier après le premier sacre du club francilien en Ligue des Champions, le natif de Beaumont-sur-Oise a disputé 11 matches avec le Qatar SC. Néanmoins, le défenseur central de 30 ans vient de quitter le sixième de la dernière Qatar Stars League.

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Selon nos informations, il n’a pas mis longtemps à retrouver un club puisqu’il va s’engager avec Al-Kharitiyath, ambitieux club de deuxième division qatari où évolue d’ailleurs un ancien titi que le champion du Monde 2018 a côtoyé au PSG, à savoir l’arrière gauche de 23 ans Kaïs Najeh.

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