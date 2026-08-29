La piste Marcus Rashford serait à l’étude à Arsenal

Le mercato ferme ses portes dans quelques jours seulement. Certains clubs, et pas des moindres, ont toujours des besoins à combler à certains postes. Du côté d’Arsenal, c’est évidemment la position d’avant-centre qui est sur toutes les lèvres. Viktor Gyökeres, recruté près de 70 M€ au Sporting CP il y a un an, n’a pas donné entière satisfaction la saison passée, malgré une période intéressante durant le printemps.

La suite après cette publicité

Le grand objectif du champion d’Angleterre se nomme Julián Álvarez. Une offre a même été formulée à l’Atlético de Madrid, qui l’a acceptée. Mikel Arteta a appelé l’Argentin pour lui présenter son projet et comment il comptait l’utiliser. Problème, l’attaquant ne veut que le FC Barcelone, où il n’ira pas, puisque les Colchoneros ont d’ores et déjà affirmé à plusieurs reprises qu’ils ne feront pas affaire avec les Catalans.

La suite après cette publicité

Un prêt de Rashford est étudié

Le dossier est coincé, et pourtant il faut bien trouver un avant-centre, même si Kai Havertz est capable d’évoluer avec une certaine efficacité dans cette position, et que Gabriel Jesus fait toujours partie de l’effectif, lui qui a longtemps été blessé la saison passée. The Independent relate qu’une nouvelle option est étudiée. Des sources évoquent la possibilité qu’Arsenal se tourne vers… Marcus Rashford (28 ans).

Le tabloïd parle d’un possible prêt de l’attaquant dont la polyvalence lui permet d’évoluer aussi bien en pointe que sur le côté gauche, alors que Gabriel Martinelli va, lui, quitter les Gunners dans les prochains jours pour rejoindre la SPL. Cette piste ne semble néanmoins pas si chaude que cela. Le média affirme plus loin qu’Arsenal ne fera pas venir un joueur sur le principe de faire venir un joueur. Si aucun dossier ne vient à se concrétiser, il sera remis à plus tard, c’est-à-dire l’hiver prochain, ou même à l’été 2027.

La suite après cette publicité

MU semble compter sur son retour

Autre curiosité dans cette rumeur envoyant l’international anglais à Londres : il revient à Manchester United après son prêt au FC Barcelone et a hérité du numéro 9. Michael Carrick a également remis les compteurs à zéro et semble compter sur lui. La semaine dernière, l’entraîneur des Red Devils a même loué la qualité de travail de Rashford à l’entraînement. Remplaçant le week-end dernier, il avait fait son entrée dès la pause à Hull sans pouvoir empêcher la défaite de son équipe.