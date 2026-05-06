PSG : l’ouverture du score express de Dembélé face au Bayern

Quel début de match du Paris Saint-Germain ! Opposé au Bayern Munich dans cette demi-finale retour, le club de la capitale pouvait s’attendre à souffrir dès le début de la rencontre.

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Mais au final, le scénario s’est montré très favorable aux champions d’Europe en titre puisqu’Ousmane Dembélé a ouvert le score dès la 3e minute après un superbe centre de Khvicha Kvaratskhelia après une remise de Fabian Ruiz. Le PSG mène 6-4 en score cumulé.