Ligue des Champions
PSG : l’ouverture du score express de Dembélé face au Bayern
1 min.
@Maxppp
Quel début de match du Paris Saint-Germain ! Opposé au Bayern Munich dans cette demi-finale retour, le club de la capitale pouvait s’attendre à souffrir dès le début de la rencontre.
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DEMBÉLÉ LANCE LE PSG APRÈS 2 MINUTES 🤯Voir sur X
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#BAYPSG | #UCL
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Mais au final, le scénario s’est montré très favorable aux champions d’Europe en titre puisqu’Ousmane Dembélé a ouvert le score dès la 3e minute après un superbe centre de Khvicha Kvaratskhelia après une remise de Fabian Ruiz. Le PSG mène 6-4 en score cumulé.
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